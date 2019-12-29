السعودية اليوم / الأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية تواصل تقديم خدماتها ضمن مبادرة "نأتي اليك" بطريف



طريف 3 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 29 ديسمبر 2019م واس

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بمكتب أحوال طريف القسم النسائي تقديم خدماتها المتنقلة من إصدار هوية جديدة أو تجديد الهوية أو إصدار بدل تالف أو بدل فاقد، وذلك ضمن مبادرة "نأتي اليك"

وقدم مكتب أحوال طريف اليوم خدماته بالقسم النسوي ببلدية طريف ، فيما سيخدم يوم غد القسم النسوي بالجوازات في المحافظة، وبعد غد الثلاثاء سيتواجد المكتب في القسم النسوي بإدارة الشؤون التعليمية.

يشار إلى أن مبادرة “نأتي إليك” تسهم في اختصار الوقت والجهد على منسوبي القطاعات الحكومية من خلال خدمتهم في أماكن وجودهم في مقر أعمالهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

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18:52ت م

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