السعودية اليوم / تطهير أربع قرى في محافظة ديالى العراقية من بقايا تنظيم داعش الإرهابي



بغداد 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

تمكنت قوات الأمن العراقية من تطهير أربع قرى بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد من بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن ثلاثة ألوية تابعة للفرقة المدرعة التاسعة تمكنت اليوم من تطهير قرى البوركيبة، والبوصباح، وتمار، والبوفشكة، وعوسج، من بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

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17:28ت م

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