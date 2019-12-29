شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “تقويم التعليم” يؤجل مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للاختبارات والتسجيل لاحقا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “تقويم التعليم” يؤجل مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.