الشيخ السديس: رجال الأمن الأشاوس دروع حصينة بوجه التطرف والفكر الضال

2019-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالعملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن في الدمام شرق السعودية وأسفرت عن مقتل 2 من المطلوبين أمنيًا والقبض على آخر.

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وأكد أن العملية الأمنية تأتي امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية في دحر ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تبغي بث الرعب والهلع في نفوس المسلمين وتهدد في أمنهم ودينهم وعقيدتهم؛ كما لم تراعِ سماحة شريعتنا الوسطية المعتدلة التي شددت على عدم إزهاق النفس التي جعلها الله، عز وجل، من أجلّ النعم على الإنسان، منوهًا بيقظة رجال الأمن وتفانيهم في خدمة الدين والوطن وأبنائه وتأثيرهم البالغ في القضاء على الإرهابيين الهاربين في أوكارهم وإحباط المحاولات الإرهابية.

وأضاف: إن من الواجب علينا كمسلمين موحدين أن نحاربهم بكل ما أوتينا من قوة في كافة المجالات الثقافية والفكرية والإعلامية والعسكرية، وغيرها من المجالات التي من شأنها تشتيت فلولهم وتجفيف منابع فكرهم المنحل عن ثوابت ديننا الإسلامي التي اتخذته القيادة الحكيمة -رعاها الله- منهجًا للتصدي للفكر الضال والتطرف.

داعيًا معاليه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من كل سوء ومكروه وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لخدمة هذا الوطن وأمنه وأمانه، وأن يديم على بلادنا المباركة الأمن والأمان والرخاء والازدهار إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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