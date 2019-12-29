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2019-12-29 الإطاحة بمواطن تورط في سرقة المساجد بالقصيم يستخدم سيارة مسروقة لتنفيذ جريمته متابعات الخليج 365 - واس ألقت شرطة القصيم القبض على مواطن تورط في سرقة المساجد وبحوزته سيارة مسروقة يستخدمها لهذا الغرض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها، كما جرى ضبط مركبةٍ بحوزته قام بسرقتها واستخدامها لهذا الغرض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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