«بارع» و«تسعة أعشار» يعرفان بمنصة صنع بالسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - حائل

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية «بارع»، وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر برنامج «تسعة أعشار» ورشة عمل تعريفية عن منصة «صنع بالسعودية»، استفاد منها عدد من الحرفيين والحرفيات بمنطقة حائل، وهي منصة رقمية متكاملة لتقديم سوق الكتروني شامل ومتخصص لترويج وبيع المنتجات المصنوعة بالسعودية ذات الهوية والطابع السعودي.

وتستهدف المنصة السوق السعودية حاليا، وتخطط لتوسيع خدماتها إلى منطقة الخليج والعالم.

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وتهدف المنصة التي تم إنشاؤها عام 2017 لبناء أكبر سوق الكترونية بالعالم للمنتجات السعودية وخلق تأثير اقتصادي واجتماعي بدعم الأسر المنتجة والحرفيين والشركات الصغيرة، والجمعيات الخيرية أو المجتمعية عبر توفير منصة رقمية موثوقة تربط أصحاب الأعمال المحترفين بشكل سهل، وسريع وآمن، إضافة إلى مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030م واتجاهات السعودية المتجددة بقطاع السياحة والآثار.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عيادة المصيول، أن هذه المنصة سوف تعود بالنفع على أصحاب الحرف والأسر المنتجة، كما ستعمل على تسويق منتجاتهم، سواء محليا أو دوليا في المراحل المقبلة، وتستهدف المنصة المنتجات، كالصناعات اليدوية والمنتجات التراثية والعتيقة، والمنتجات الحرفية والفنية، والمنتجات السياحية، وأي منتجات صنعت بالسعودية.

من جانبه أفاد أخصائي العمليات في برنامج «تسعة أعشار» فهد البدر، بأن البرنامج هو عبارة عن محرك لتغيير ثقافة العمل لدى الفرد والمجتمع، وذلك عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من خلق وظائف جديدة بطريقة مبتكرة.