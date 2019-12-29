السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها بدأت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أمس باستقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا «المرحلة الأولى»، من خلال البوابة الالكترونية للعمادة، ويستمر القبول حتى 20 جمادى الأولى الحالي. وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع أن القبول سيشمل 50 برنامجا ومسارا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، تستوعب نحو 1000 طالب وطالبة، في 9 من كليات الجامعة، وهي الشريعة، وأصول الدين، والتربية، والعلوم الإنسانية، والعلوم، والأعمال، واللغات والترجمة، والهندسة، وعلوم الحاسب الآلي، والعلوم الطبية التطبيقية بأبها.



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كانت هذه تفاصيل خبر القبول في 50 برنامجا للدراسات العليا بجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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