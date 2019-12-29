تأهيل 300 مأذون لتوثيق عقود الزواج الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أهلت وزارة العدل نحو 300 مأذون للأنكحة، للمرحلة الجديدة من خدمات توثيق عقود الزواج، والتي أصبحت الكترونية عبر خدمة «العقد الالكتروني للزواج» المتاحة على بوابة ناجز، حيث توثق عملية الزواج الكترونيا بالكامل باستخدام جهاز رقمي يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم.

ونظمت الوزارة، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال «المشغل للخدمة»، ورشة عمل لمأذوني عقود الأنكحة عن «مشروع العقد الالكتروني للزواج» في الرياض، بحضور 300 مأذون، بهدف التعريف بالخدمات الجديدة التي جرى إضافتها لأتمتة إجراءات عقود الزواج، والتي تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج الكترونيا دون الحاجة لزيارة المحكمة بكل يسر وسهولة، وتوثيق البيانات الكترونيا بشكل كامل والاستغناء عن العقود الورقية.

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ويأتي تنظيم الورشة التي ستعقد في المناطق على مراحل، ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستكمالا لمسيرة التحول الرقمي للعدل، والذي يشمل جميع قطاعاتها المختلفة، بما فيها العقد الالكتروني للزواج، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولا إيجابيا كبيرا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، لتخطو الوزارة خطوة جديدة لتحقيق الهدف المنشود في أن تكون 80% من خدماتها الكترونية بحلول 2020م.

وسلطت الورشة الضوء على «مشروع العقد الالكتروني للزواج، فيما شهدت فعالياتها تبادل الآراء والاقتراحات بين الحضور من أجل تطوير الخدمة الالكترونية، كما ركزت على تطوير القدرات العملية لدى الحضور لتحقيق أهداف الوزارة في 2020. وقدمت الوزارة لمأذوني عقود الأنكحة خدمة التواصل بشكل دائم مع الدعم الفني من خلال أرقام الهواتف، التي جرى تزويدهم بها.

ورشة عمل مأذوني عقود الأنكحة

اشتملت على: