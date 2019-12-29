شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى: المملكة أصبحت أنموذجاً عالمياً في مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

- الإنجاز الذي دحر مكائد الإرهاب هو من حفظ الله تعالى للمملكة

- رابطة العالم الإسلامي تُثَمّن عالياً ما تضطلع به المملكة من جهود في ملاحقة الإرهاب

أشاد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بالمنجز الأمني النوعي الذي أعلنت عنه اليوم رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية والمتمثل في إحباط عمل إرهابي وشيك.

وقال العيسى :" إن هذا الإنجاز الذي دحر الله به مكائد الإرهاب وتدابيره الشريرة هو من حفظ الله تعالى للمملكة التي هداها سبحانه إلى شَرْعِهِ والعملِ بحُكْمِهِ والاعتزازِ بذلك كُلِّهِ، فقيض الله لها من الخير والتوفيق ما هزمت به عادياتِ الشر، ومن ذلك كفاءة تدابيرها الأمنية حيث اضطلع جهاز أمن الدولة بعدد من العمليات النوعية التي اثخنت الإرهاب وأصابت منه غرضاً وحققت هدفاً، فبات يمارس عبثه الإجرامي من خلال فُلُولِه اليائسة لتقع من حين لآخر في كمين اليقظة الأمنية".

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وأضاف الدكتور العيسى بأن رابطة العالم الإسلامي والهيئةَ العالميةَ للعلماء المسلمين تُثَمّن عالياً ما تضطلع به المملكة من جهود كبيرة في ملاحقة الإرهاب فكرياً وعسكرياً وإعلامياً في سياق الكفاءة العالية التي استهدفت تجفيفَ منابع هذا الشر ومحاصرةَ سُبُلِ تمويله، منوهاً بالمنصات الفكرية العالمية التي أطلقتها المملكة لتواجه تفاصيل الأيديلوجية الإرهابية وموادَّها الأولية، وفي طليعتها الأفكار المتطرفة على اختلاف وَحَل مشاربها وتنوُّع لفيفها.

وأوضح أن المملكة أصبحت ـ بحمد الله ـ أنموذجاً عالمياً في العزيمة القوية والفاعلة في ملاحقة الإرهاب وتفكيك أيديولوجيته الضالة لتُبَيّن بهدي الإسلام الرفيع حقيقة ديننا الحنيف الذي أرسل الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وبعثه متمماً لمكارم الأخلاق، فكان دينَ العدلِ والسلام ومحبةِ الخير للجميع.

وسأل الله تعالى أن يحفظ المملكة لخير مواطنيها وكلِّ مقيم فيها وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانيةِ جمعاء، وأن يَكْبت الأشرارَ والأعداءَ أينما ثُقِفُوا كما كَبَتَ الذي من قبلهم، وأن يجعل بأسَهم بينهم، ويَرُدَّ كيدَهم في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.