شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على لص المساجد بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة منطقة القصيم، القبض على مواطن لارتكابه جرائم سرقة المساجد. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها، كما جرى ضبط مركبةٍ بحوزته قام بسرقتها واستخدامها لهذا الغرض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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