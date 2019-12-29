شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 120 مليون ريال.. تدشين مركز خدمات التمور في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

- مساحته 100 ألف م2 بطاقة استيعابية 16 ألف طن ويخدم 500 ألف نخلة

- يوفر 1900 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في تخصصات مختلفة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مشروع مركز خدمات التمور في المدينة المنورة، والذي سيقدم الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية لما قبل وبعد حصاد التمور بتكلفة تقدر بحوالي ١٢٠ مليون ريال على مساحة 100 ألف م2، بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف طن، ويخدم أكثر من 500 ألف نخلة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة.

Advertisements

وثمّن الأمير فيصل بن سلمان جهود فريق العمل بقيادة وزير الزراعة في رسم صورة واقعية عن مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة بالمنطقة بالإضافة إلى حزمة الخدمات المتجددة للمستفيدين من المزارعين والمواطنين.

ويأتي مركز خدمات التمور في المدينة المنورة، كأول المشاريع التي تندرج تحت برنامج نخلة وطن المشترك بين المركز الوطني للنخيل والتمور والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

ويهدف المشروع إلى رفع قيمة صادرات التمور وتقديم خدمات الإرشاد بهدف تطوير الإنتاج وتقليل التكلفة وتحسين الجودة، وتعزيز تسويق التمور من خلال إيجاد مشترين أو عاملين محلياً وعالمياً وتقديم خدمات التخزين المبرد والنقل، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يزيد على 1900 وظيفة متوقعة في تخصصات مختلفة.