شكرا لقرائتكم خبر عن العملية الأمنية بالدمام تشعل حماس وفخر رواد "تويتر" والان نبدء بالتفاصيل

تداول روّاد وسائل التواصل الاجتماعي ما أعلنت رئاسة أمن الدولة عن بيانها المتعلق بالعملية الأمنية في الدمام والتي نتج عنها مقتل مطلوبيْن اثنين وضبط ثالث، بكل فخر وارتياح نظير الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال أمننا البواسل في توطيد الأمن ودحر الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وأكّد المغردّون على حساب التواصل الاجتماعي في "تويتر" ، بأن دون هذا الوطن الغالي.. هنالك رجال أشاوس مخلصين.

وقالوا أنه بإرادة الله وعزم الرجال في أمن الدولة تم إحباط المخطط الإرهابي قبل تنفيذه والمتضمن تفجير سيّارة مفخخة بمواد شديدة الانفجار.

وبيّن المواطنون في تويتر عبر وسم #أمن_الدولة بأن نعمة الأمن و الامان التي يتمتّع بها المواطنين والمقيمين على هذه البلاد الطاهرة نعمة نتوجّه عليها بالشكر فيها إلى الله عز وجل ثم القيادة الرشيدة التي لا تدّخر جهداً في ضبط الأمن وملاحقة المطلوبين الأمنيين الذين يثيرون القلاقل ونشر الإرهاب وأفكاره التخريبية والتدميرية.