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نورة المردسي مديرًا عامًا لفرع الخدمة المدنية بالقصيم

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شكرا لقرائتكم نورة المردسي مديرًا عامًا لفرع الخدمة المدنية بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-29

نورة المردسي مديرًا عامًا لفرع الخدمة المدنية بالقصيم

ضمن خطة الوزارة لدعم الكفاءات النسائية

متابعات الخليج 365 - القصيم

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أصدرت وزارة الخدمة المدنية قرارًا بتكليف نورة بنت عبدالله المردسي مديرًا عامًا لفرع الوزارة بمنطقة القصيم؛ وتأتي هذه الخطوة، تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الخدمة المدنية في دعم الكفاءات وتمكينهم من تقلّد المناصب القيادية في الوزارة، حيث تُعد “المردسي” من الكفاءات الوطنية المتميزة من أبناء الوزارة.

ويأتي تكليف نورة المردسي بالقيام بمهام مدير عام الفرع سعيًا من وزارة الخدمة المدنية للاستفادة من الكفاءات المتميزة من موظفي وموظفات الوزارة، ودعمًا لتحقيق وتنفيذ استراتيجية الوزارة في تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية، وتهيئة بيئة العمل لبروز قيادات وظيفية متميزة على كافة المستويات، وعملًا بمبدأ تدوير القيادات في الوزارة وفروعها.

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