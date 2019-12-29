اخبار السعوديه

افتتاح الواجهة البحرية بعسير مساء الخميس

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم افتتاح الواجهة البحرية بعسير مساء الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-29

افتتاح الواجهة البحرية بعسير مساء الخميس

برعاية الأمير تركي بن طلال

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

يرعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز يوم الخميس القادم الموافق ٢ يناير الساعة الخامسة مساءً افتتاح وتدشين الواجهة البحرية لعسير بمركز الحريضة الواقعة غربًا لمنطقة عسير على ساحل البحر الأحمر.

Advertisements

وتبلغ مساحة الواجهة البحرية 2.420.000 متر مربع وبطول 5600 متر على الساحل وبعمق 400 متر ويتم الوصول لها عبر عدة طرق، أهم طريق لها من أبها عبر عقبة ضلع بمسافة 120 كلم كذلك الطريق الدولي من جهة جدة شمالًا وطريق جازان جنوبًا أو عن طريق محايل الساحلي شرقًا.

وسوف تقام عدة فعاليات متنوعة للكبار والصغار ولمدة 15 يومًا من تاريخ الافتتاح بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

تابعنا على eb0ab528d8.jpg تواصل معنا على04776ba2ac.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح الواجهة البحرية بعسير مساء الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا