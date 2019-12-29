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2019-12-29 وزير الخارجية يستقبل وفد كلية القيادة والأركان استعرض معهم مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من منسوبي دورة الحرب الحادية عشر بكلية القيادة والأركان .

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالوفد، متمنياً لهم التوفيق والسداد، ومواصلة العمل المخلص خدمةً للدين ثم الملك والوطن، ثم استعرض سموه مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة، ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

بعد ذلك قدم الوفد درعًا تذكاريًا لسموه بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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