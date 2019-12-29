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تعرف على خطورة مادة RDX المضبوطة بحوزة خلية الدمام
أكثر المتفجرات العسكرية العالية حيوية ونشاطًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت رئاسة أمن الدولة أنها عثرت بحوزة خلية الدمام الإرهابية على مادة عجينية تزن 5 كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة RDX شديدة الانفجار.
والمعروف أن مادة RDX هو المركب العضوي مع الصيغة O2NNCH 3، وتعرف باسم سايكلونايت أو هيكسوجين هو مادة صلبة بيضاء ليس لها رائحة أو طعم، وتستخدم على نطاق واسع كمتفجر.
يصنف RDX كيميائيًا على أنه نيتراميد، يشبه في تركبيه الكيميائي مادة إتش إم إكس، وهي متفجرة أكثر حيوية من مادة (تي إن تي)، وغالبًا ما تستخدم في المخاليط مع المتفجرات الأخرى والملدنات أو المواد المهدئة لتقليل حساسية المتفجرات (المتفجرات المنزوعة الحساسية).
وقد تم استخدام RDX على نطاق واسع في الحرب العالمية الثانية، ويعتبر مركب آر دي إكس من المركبات المستقرة في التخزين وواحدًا من أكثر المتفجرات العسكرية العالية حيوية ونشاطًا.
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