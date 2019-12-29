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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 35.40 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو يغلق عند 35.40 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أغلق سهم أرامكو اليوم مرتفعًا عند 35.40 ريال ليكسب حوالي 0.05 ريال أي ما يعادل 0.14 % من قيمته.
وكان سهم أرامكو افتتح التداول اليوم عند 35.30 ريال وخلال عملية التداول وصل سعر أرامكو اليوم إلى 35.70 وهو أعلى سعر سجله في جلسة الأحد بينما كان السعر الأدنى لسهم أرامكو اليوم 35.30 ريال.
وتم تداول 18,824,991 من أسهم أرامكو اليوم بقيمة 668,482,372.30 ريال تقاسمتها 16,735 صفقة.
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