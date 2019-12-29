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2019-12-29 جامعة الجوف تعلن النتائج الأولية للمتقدمين على الوظائف الأكاديمية متابعات الخليج 365 - واس أعلنت جامعة الجوف عن صدور نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على وظيفة أستاذ مساعد والمعلن عنها بتاريخ 15/03/1441 هـ.

ودعت الجامعة المتقدمين لمراجعة النظام الإلكتروني الخاص بالوظائف بموقعها على شبكة الانترنت لمعرفة النتائج، مشيرة إلى أن النتيجة مبدئية لا تعني القبول النهائي للمرشح، حيث ستُستكمل إجراءات القبول من خلال الأقسام والكليات. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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