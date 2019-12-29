بدر بن سلطان يطلع على مشروعات جامعة الطائف

2019-12-29

متابعات الخليج 365 - الطائف

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مكتبه بالطائف اليوم، مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

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واستمع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة إلى شرح عن مشروعات جامعة الطائف، ومن بينها آخر ما وصلت إليه الأعمال القائمة في مشروع المدينة الجامعية الجديدة في سيسد، وغيرها من المشروعات في الحرم الجامعي بالحوية، والكليات الجامعية في الفروع.

واطلع سموه على المبادرات والأعمال التطوعية التي قدمتها الجامعة لخدمة المجتمع المحلي، ومنها إطلاق بوابة العمل التطوعي، وتأسيس العديد من الفرق التطوعية المتخصصة وذلك ضمن أعمالها للإسهام في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 لزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع، كما اطّلع على أعمال أكاديمية الشعر العربي.



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