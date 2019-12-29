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2019-12-29 معاقبة 60 مخالفًا من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة بأماكن عامة في الرياض متابعات الخليج 365 - واس ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 60 مخالفاً من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة بأماكن عامة في الرياض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ1440/8/4هـ، فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط (60) مخالفاً، (23) رجلاً و(37) امرأه، وشملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة ، وتم إيقاع العقوبات المقرر بحقهم . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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