رابط برنامج مساند للاستعلام عن طلبات استقدام العمالة المنزلية

2019-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل برنامج مساند تقديم خدمات الاستعلام عن طلبات استقدام العمالة المنزلية وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك بهدف متابعة وتحسين سوق العمالة المنزلية وذلك عبر تنسيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء.

ويمكن الاستعلام عن طلبات الاستقدام ومتابعتها عبر برنامج مساند من خلال الرابط التالي: (هنا).

يذكر أن التأشيرة التي تصدر عبر مساند هي تأشيرة إلكترونية ولا تتطلب مراجعة أي جهة، كما يمكن طباعة التأشيرة من خلال حساب مقدم الطلب في مساند.

وطبقًا لقواعد برنامج مساند لا يمكن تغيير جنسية أو مهنة العامل بعد تقديم الطلب، وبعد قبول الطلب يمكنك إلغاء التأشيرة وتقديم طلب جديد بجهة القدوم أو المهنة أو الجنسية المطلوبة.

Advertisements

والمعروف أنه لا يُسمح حاليًا باستقدام العمالة المنزلية من بلدها المباشر بدون مكتب استقدام بحسب نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

أنواع إشعارات العمل المؤقت؟

يوجد 3 أنواع لإشعارات العمل المؤقت

إشعارات تقديم خدمات العمالة المنزلية طويلة المدى

إشعارات تقديم خدمات العمالة المنزلية قصيرة المدى (شهرية)

إشعارات تقديم خدمات العمالة المنزلية بالساعة

الفرق بين عقد تقديم خدمات العمالة المنزلية وإشعار العمل المؤقت

وبحسب نظام مساند فإن عقد تقديم العمالة هو العقد الذي يربط العلاقة بين صاحب العمل وشركة الاستقدام أما إشعار العمل المؤقت يتم بعد العملية التعاقدية ويستخدم كحماية للأطراف من المساءلة خلال فترة التعاقد.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على