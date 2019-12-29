حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل المهجورة

2019-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن طريقة تسجيل الزوجة المهجورة وشروط التسجيل في البرنامج.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 استفسارًا جاء فيه: امرأة عجوز مهجورة من زوجها وتستلم التأهيل الشامل وقد استلمت الضمان لمدة سنتين ثم انقطع عنها ونريد تسجيلها في حساب متابعات الخليج 365 لكن الضمان الاجتماعي رفض إعطاءها ما يثبت أنها مهجورة فما هي خطوات التسجيل؟

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وردت خدمة العملاء بالقول: في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجة “مهجورة” بإمكانها التسجيل ولا يتطلب من المهجورة رفع مستندات في البوابة الإلكترونية، لكن يجب إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي.

وحول تسجيل المطلقة أو الأرملة التي تزوجت قالت خدمة المستفيدين: في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوجة ستصبح حالة الأهلية غير مؤهل، ولا بد من إضافة الزوجة في هذه الحالة كتابع مع رب الأسرة ” الزوج ” حتى لا يؤثر على نتيجة أهليته وفي حال انطبقت عليها شروط الأهلية سيتم احتسابها من ضمن مبلغ الدعم في حسابه.

يأتي هذا فيما يترقب الملايين إيداع الدفعة الـ26 من الدعم المقرر يوم 9 يناير المقبل فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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