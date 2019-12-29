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حكم ابتدائي بقتل منفذ اعتداء حديقة الملز
سجن المتهم الثاني 12 عاماً و6 أشهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم الأحد، حكماً ابتدائياً بقتل مرتكب الهجوم على فرقة استعراضية في الملز بالرياض.
وأصدرت المحكمة الجزائية أيضاً حكماً ابتدائياً بسجن المتهم الثاني 12 عاماً و6 أشهر، وفقاً لـ”الإخبارية”.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قد عقدت في وقت سابق الجلسة الأولى للنظر في قضية هجوم حديقة الملز الذي وقع في نوفمبر الماضي، والمتهم فيها مقيم يحمل الجنسية اليمنية.
وتعرض 3 أشخاص من أعضاء إحدى الفرق المسرحية للطعن، أثناء عرض حي لإحدى الفعاليات على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة السعودية الرياض قبل أسابيع.
وضبط بحوزة المتهم في حادث الطعن “سكين” استخدم في الحادث، فيما تعرض المصابون لجروح سطحية.
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