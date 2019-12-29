السعودية | أحمد عبدالله سويد.. أحد الإرهابيَيْن اللذين قتلا بعملية الدمام

شكرا لقرائتكم أحمد عبدالله سويد.. أحد الإرهابيَيْن اللذين قتلا بعملية الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت رئاسة أمن الدولة في السعودية، الأحد، عن هوية الإرهابيَيْن اللذين قتلا خلال عملية أمنية في الدمام الأسبوع الماضي، حيث توفرت المعلومات حول ترتيبات لتنفيذ عمل إرهابي وشيك، عن طريق تفجير سيارة مفخخة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأن القتيلين الإرهابيين كانا يستقلان سيارة، ورفضا تسليم نفسيهما، وقاما بالتحصن داخل مبنى في حي العنود بالدمام.

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وأعلن أن أحد الإرهابيَيْن هو أحمد عبدالله سعيد آل سويد (سعودي الجنسية)، ويحمل هوية رقم (1080163528).

العملية الأمنية نتج عنها "ضبط 5 كلغ من مادة RDX شديدة الانفجار في سيارة معدة للتفجير، وضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية في سيارة الإرهابيين".

وأعلنت رئاسة أمن الدولة أنها مستمرة في "تعقب العناصر التي تتلقى إملاءات من جهات خارجية".

من المضبوطات

السيارة المضبوطة

من المضبوطات