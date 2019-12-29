أسعار الذهب اليوم الأحد 29/12/2019 في المملكة العربية السعودية

يبحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية عن أسعار الذهب بشكل مستمر، نظرا للتغييرات التي يشهدها الذهب على مدار اليوم، وخلال الأيام الماضية ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بشكل كبير جدا بفعل صعود السعر العالمي لأوقية الذهب، ولذلك نتابع معكم أسعار الذهب في السعودية باستمرار.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 29/12/2019

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 استقرارا ملحوظ بعد ارتفاع سعر الذهب أمس، بالتزامن مع صعود سعر أوقية الذهب وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 182.39 ريال مقابل 48.61 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 167.19 ريال مقابل 44.56 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 159.59 ريال مقابل 42.54 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 136.79ريال مقابل 36.47 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 106.39 ريال مقابل 28.36 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 91.19 ريال مقابل 24.31 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.277 ريال مقابل 340.28 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 182.387 ريال مقابل 48.611 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية نحو 5.672 ريال مقابل 1.512 دولار.

وقد تختلف أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية في محلات الصاغة، من المصنعية حيث تختلف المصنعية من تاجر لأخر وحسب المشغولات الذهبية فمصنعية الخاتم الصغير تختلف عن مصنعية الغوايش والاساور.