شكرا لقرائتكم خبر عن صادم: ثلاثة قيادات من الحرس الثوري الإيراني يهتكون عرض امرأة إيرانية أمام زوجها وحينما حاول إنقاذها كانت الفاجعة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت سيدة إيرانية مقطعا يصور قيام ثلاثة رجال تبين أنهم مسؤولون بالشرطة والحرس الثوري وهم يقومون بالاعتداء عليها وزوجها في مطعم بسبب انزلاق وشاحها حين كانت تتناول العشاء رفقة زوجها في أحد المطاعم بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأظهر المقطع قيام ثلاثة رجال بالاتصال والتهديد بإغلاق المطعم واعتقال المرأة حتى قامت هي بتصويرهم قبل أن يقوم أحدهم بضربها في وجهها.

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صادم: ثلاثة قيادات من الحرس الثوري الإيراني يهتكون عرض امرأة إيرانية أمام زوجها وحينما حاول إنقاذها كانت الفاجعة (فيديو)

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إلى ذلك، أوضحت السيدة أن زوجها هاجم الشخص الذي قام بالاعتداء لكنه تعرض للضرب من قبل الرجال الثلاثة.

شكوى بلا جدوى

كما قالت إنها اتصلت بالشرطة لتقديم شكوى، لكن الضابط الذي حضر إلى المكان قال لها إن أحد هؤلاء الرجال قائد في الحرس الثوري الإيراني والآخر مسؤول في شرطة الآداب وأن الشكوى ضدهم ستكون بلا جدوى.

يذكر أن التضييق على النساء في إيران خلال السنوات الأخيرة ازداد بشكل كبير حيث قامت السلطات بتسيير دوريات تعتقل كل من لا تلتزم بالحجاب الكامل ما دفع بالعديد من الناشطات لإطلاق حملة لمناهضة الحجاب الإجباري، والتي قمعتها السلطات بشدة وزجت بعشرات النساء في السجن بسببه.