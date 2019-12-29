شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مجزرة مروعة تهز السعودية.. والسلطات تفجر مفاجأة بشأن ‘‘هوية القتلى‘‘ وقناة رسمية تنقل التفاصيل مع ‘‘الصور‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية، الأحد، بياناً حول العملية الأمنية في الدمام الأسبوع الماضي، مؤكدة توفر المعلومات حول ترتيبات لتنفيذ عمل إرهابي وشيك.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأن العملية الأمنية بالدمام استهدفت عناصر كانت تعد لتفجير سيارة مفخخة.

قد يهمك ايضاً:

صادم: ثلاثة قيادات من الحرس الثوري الإيراني يهتكون عرض امرأة إيرانية أمام زوجها وحينما حاول إنقاذها كانت الفاجعة (فيديو)

عاجل : مجزرة مروعة تهز السعودية.. والسلطات تفجر مفاجأة بشأن ‘‘هوية القتلى‘‘ وقناة رسمية تنقل التفاصيل مع ‘‘الصور‘‘

المغامسي يسيء للشيخ عبدالعزيز بن باز ويتهمه بتحليل زواج المتعة والغش والخداع!! (فيديو)

أول ‘‘فيديو واضح‘‘ يوثق لحظة استهداف العرض العسكري للمجلس الانتقالي في الضالع بضربة جوية! (شاهد)

عاجل : قصف جوي على عرض عسكري للمجلس الانتقالي جنوب اليمن.. (حصيلة أولية + أسماء الضحايا)

صحيفة أمريكية: مخطط مرعب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد قطر وإيران.. وهذا ‘‘سر‘‘ وقف الحوثي هجماته على المملكة

إعلامية سعودية شهيرة -غير محجبة- تفاجئ متابعيها وتعلن تحولها إلى ”داعية اسلامية” اعتبارا من بداية 2020م! (فيديو)

أسد مسن يصارع 20 ضبع مفترس .. وحينما خارت قواه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب ‘‘فيديو صادم‘‘

بعد زواج دام 12 عاما ..لاعب كرة برازيلي يهجر زوجته والسبب ابنة شقيقتها!.. لكن النهاية كانت صادمة (صور)

“شاهد” الأميرة هيا بنت الحسين أفقدته صوابه.. تصرّف غريب من حاكم دبي أمام النّاس!! (فيديو صادم)

عاجل : اغتيال هاني بن بريك بأوامر مباشرة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد!

المغامسي: كيف لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يكون حاكما وهو لم يقرأ هذه الكتب الأربعة؟؟ (فيديو)

وزارة العمل السعودية تصدر ‘‘توضيحًا هــــاما‘‘ بشأن سعودة عدد من المهن مع حلول العام الجديد؟



Advertisements

حاكم دبي محمد بن راشد: يتعثر الملايين من الشباب العربي بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه..! (من يقصد؟!)

مذيعة قناة العربية ”تكذب” بن سلمان على الهواء مباشرة.. وتكشف عن آخر اتصال له بجمال خاشقجي قبل اغتياله ومالذي جرى بينهما؟

عروس سعودية تطلب من عريسها زجاجة مياه ‘‘ليلة الدخلة‘‘ لتبريد الجو.. فكانت نهايتها صادمة!.. شاهد مالذي حدث؟؟

إمام الحرم المكي ‘‘عادل الكلباني‘‘ يكذِّب حديث نبوي صحيح .. ويدعو لمشاهد مسلسلات MBC لهذا السبب الصادم!

النفيسي ينفجر غضبا في وجه ‘‘الإخوان’’ ويفجر مفاجأة مزلزلة: لهذا سبب سقط مرسي وتم قتله!(فيديو)



هل تذكرون ‘‘الصقر النادر‘‘ الذي أهداه بوتين للملك سلمان؟.. شاهدوا ماذا فعل اليوم بهذا الأمير وأثار ضجة في السعودية (صورة)

عروسان يتيمان قررا الزواج ولم يجدا مدعوين...وليلة الزفاف حدثت ‘‘المفاجأة الصادمة‘‘.. شاهد (الصور)

وفاة عروسة بعد ساعات فقط من ‘‘ليلة الدخلة‘‘.. لن تصدق ماهو السبب؟! ‘‘شاهد‘‘ تفاصيل تهز الوطن العربي



مفاجأة مزلزلة.. فيصل القاسم يعلن رسميا: هذا ‘‘الزعيم العربي‘‘ سيتلقى ضربات موجعة تنسيه حليب أمه.. ‘‘شاهد من يكون‘‘؟!

هل تذكرون الفنانة الصغيرة ‘‘حلا الترك‘‘؟.. شاهدوا ماذا صنع عشيقها بفنانة مغربية عرضت عليه الزواج بها وهي ستدفع المهر (فيديو صادم)

عبدالباري عطوان يفجر‘‘تنبؤات مرعبة‘‘ ستهز الخليج والمنطق والعالم في 2020م يكشف أبرز ‘‘كذبة سياسية‘‘ لعام 2019 (فيديو)

وأضاف أن القتيلين الإرهابيين كانا يستقلان سيارة ورفضا تسليم نفسيهما، وقاما بالتحصن داخل مبنى في حي العنود بالدمام.

وقال إن "الإرهابيين القتيلين هما أحمد عبدالله سويد وعبدالله حسين النمر (سعوديا الجنسية)، والقبض على مطلوب ثالث والتحقيقات تقتضي عدم الإعلان عن اسمه".

وأضاف أنه تم "ضبط 5 كلغ من مادة RDX شديدة الانفجار في سيارة معدة للتفجير، وضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية في سيارة الإرهابيين".

وأعلنت رئاسة أمن الدولة أنها مستمرة في "تعقب العناصر التي تتلقى إملاءات من جهات خارجية".

وكان مراسل "العربية" في السعودية قد أفاد، الأربعاء الماضي، بتنفيذ قوات الأمن عملية أمنية في الدمام شرق السعودية أسفرت عن مقتل اثنين من المطلوبين أمنياً.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، يبدو أنه جرى تصويره من نافذة إحدى البنايات القريبة من مكان الواقعة في حي العنود، عدداً من سيارات قوات الأمن السعودية، بينما تسمع طلقات الرصاص مع الإرهابيَيْن اللذين أعلن فيما بعد عن مقتلهما في المواجهة مع القوى الأمنية.