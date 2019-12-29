حقيقة وفاة اللاعب نواف العابد صانع ألعاب الهلال

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، نبأ وفاة لاعب كرة القدم نواف العابد،في أحد مشافي الرياض.

ولم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية في السعودية أو القريبة من نواف العابد تؤكد أو تنفي تلك الانباء، حيث ستوافيكم وكالة سوا الاخبارية بكل جديد يتعلق بهذا الموضوع.

وتدرج اللاعب نواف العابد من المدرسة الهلالية للبراعم مرورا بالفئات السنية وصولاً للفريق الأول في موسم 2009–10 عن طريق المدرب البلجيكي إيريك غيريتس القادم من الدكة الفنية لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

واللاعب نواف العابد صاحب أسرع هدف على مر التاريخ سجله في نادي الشعلة في كأس الأمير فيصل بن فهد 7 نوفمبر 2009 – 1431 هـ حيث أن الهدف جاء في الثانية 2.00.

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ولكن الهدف لم يحسب لدى اتحاد اللعبة الفيفا بسبب إلغاء المباراة من قبل الإتحاد السعودي ولجنة المسابقات السعودية وذلك لمخالفة شروط البطولة بحيث لعب 7 لاعبين فوق سن (23 سنة) وتحديداً بعد مشارك اللاعب سعد الذياب صاحب مركز الظهير الأيسر. وقد فاز نادي الهلال 4–0 ولكن النتيجة ألغيت وحسبت لنادي الشعلة 3–0.

الهلال تعادل بصعوبة بالغة مع الحزم بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

ومثل نواف المنتخب السعودي للشباب في كأس آسيا للشباب عام 2008 والتي استضافتها مدينة الدمام، المملكة العربية السعودية.

وأحرز العابد هدفين في البطولة وخرج المنتخب السعودي في الدور ربع النهائي من المنتخب الإمارتي بعد هدف أتى من المهاجم ذياب عوانة لاعب فريق نادي بني ياس في الدقيقة السادسة والثلاثون.