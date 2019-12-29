الإحصاء تكشف عن نسبة صادمة للسعوديات العاملات ولا يدخرن للزواج

كشف مسح تنمية الشباب لعام 2019، عن أن نحو 45% من الذكور والإناث في الفئة العمرية (15-34) الذين يعملون ولديهم دخل شهري، يدخرون جزءاً من دخلهم.

وأوضح المسح الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء أن 50.2% من الإناث في الفئة العمرية المحددة يدخرن من دخولهن، مقابل 43.6% من الذكور، مبينةً أن 43.5% من الجنسين يدخرون ما بين 10- 25% من دخولهم، فيما يدخر 39.6% أقل من نسبة 10% من الدخل.

وأظهر المسح الذي أجري على الشبان والشابات السعوديين أن نحو 35% من الذكور يدخرون لتغطية تكاليف الزواج، مقابل 0.4% فقط من الإناث، أي أن 99.6% من الإناث لا يدخرن لأجل الزواج، فيما يدخر نحو 58.8% من الإناث تحسبًا لأي طارئ، مقابل 35% من الذكور.