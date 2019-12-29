كشف مسح تنمية الشباب لعام 2019، عن أن نحو 45% من الذكور والإناث في الفئة العمرية (15-34) الذين يعملون ولديهم دخل شهري، يدخرون جزءاً من دخلهم.
وأوضح المسح الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء أن 50.2% من الإناث في الفئة العمرية المحددة يدخرن من دخولهن، مقابل 43.6% من الذكور، مبينةً أن 43.5% من الجنسين يدخرون ما بين 10- 25% من دخولهم، فيما يدخر 39.6% أقل من نسبة 10% من الدخل.
وأظهر المسح الذي أجري على الشبان والشابات السعوديين أن نحو 35% من الذكور يدخرون لتغطية تكاليف الزواج، مقابل 0.4% فقط من الإناث، أي أن 99.6% من الإناث لا يدخرن لأجل الزواج، فيما يدخر نحو 58.8% من الإناث تحسبًا لأي طارئ، مقابل 35% من الذكور.
كانت هذه تفاصيل خبر الإحصاء تكشف عن نسبة صادمة للسعوديات العاملات ولا يدخرن للزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.