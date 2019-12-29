بالصور: سفيرا إيطاليا وبريطانيا يودعان خادم الحرمين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، السفير الإيطالي لوكا فيراري، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
كما استقبل خادم الحرمين، سفير المملكة المتحدة سايمون كوليس، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر اللقاءين، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
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