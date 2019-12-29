نوبة قلبية مفاجئة داخل لجنة اختبار تُنهي حياة معلم بجدة.. ومدرسته تنعيه

نعت إحدى المدارس المتوسطة النموذجية في تعليم جدة، أحد منسوبيها، بعد تعرضه لنوبة قلبية أثناء تأدية عمله في إحدى لجان الاختبارات بالمدرسة صباح اليوم، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة وعمل إنعاش؛ إلا أنه توفي.

وخيم الحزن والأسى على منسوبي مدرسة الأمير خالد بن فهد المتوسطة النموذجية بوفاة زميلهم معلم التربية الفنية علي عمر البطاطي؛ بعد أن تعرّض لنوبة قلبية مفاجئة وهو في لجنة اختبار، ونُقل مباشرة لأحد المستشفيات القريبة، وعُمِلت له الإجراءات الطبية؛ لكن القدَر كان أسرع وتوفي.

فيما أثنى زملاؤه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على تعامله وحرصه ودماثة خلقه وأمانته في أداء عمله على الوجه الأكمل، وسط دعواتهم له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.