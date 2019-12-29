انتقم المواطن “زراق بن مرزوق الذيابي” من أهالي قرية الغيثاء – شمال محافظة الطائف من “ذئب” وذلك بعدما افترس الأخير حاشياً يمتلكه قبل أسبوع. وترصد المواطن للذئب طوال تلك الفترة ليلاً ونهاراً حتى تمكن من قتله، حيث قام بدهسه بسيارته انتقاماً لابن الجمل الذي افترسه، فيما تشهد قرية الغيثاء شمال الطائف تواجد مثل هذه الحيوانات الشرسة بين الأهالي وسبق وأن هاجمت الأغنام والإبل الخاصة بالمواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: بهذه الطريقة انتقم مواطن من ذئب قتل حاشيه بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.