الجزائية تصدر حكماً بالقتل على منفذ هجوم حديقة الملك عبدالله بالملز

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، في حكم ابتدائي، بالقتل على شخص نفذ هجوماً بالسكين على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن.
وأسندت المحكمة للجاني تهم ترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور، محاولاً إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة، وتحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات، بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.
كما أُدين بالقيام بالتخطيط والرصد والمتابعة المسبقة لفعاليات موسم الرياض المقامة بمتنزه الملك عبدالله.
وكان أحد الأشخاص هاجم الفرقة المسرحية أثناء أداء العرض بمتنزه الملك عبدالله بحي الملز بالرياض في 12 نوفمبر الماضي، ما أسفر عن تعرض عدد من أعضاء الفرقة لإصابات.
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