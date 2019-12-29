العدل تؤهل 300 مأذون لمرحلة «العقد الإلكتروني للزواج»

أعلنت وزارة العدل تأهيل نحو 300 مأذون للأنكحة للمرحلة الجديدة من خدمات توثيق عقود الزواج إلكترونيًّا عبر خدمة «العقد الإلكتروني للزواج».

وتوفر الخدمة الجديدة على المستفيدين وقت الذهاب إلى المحاكم، بتوثيق الزواج إلكترونيًّا بالكامل عبر جهاز رقمي يغني المأذون عن حمل مستندات ورقية، وأصبحت الخدمة متاحة على بوابة ناجز «».

ونظمت وزارة العدل -بالتعاون مع الشركة المشغلة للخدمة- ورشة عمل لمأذوني عقود الأنكحة عن «مشروع العقد الإلكتروني للزواج» في الرياض، بحضور 300 مأذون، بهدف التعريف بالخدمات الجديدة المضافة إلى عمليات أتمتة إجراءات عقود الزواج، التي تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيًّا دون الحاجة إلى زيارة المحكمة بكل يسر وسهولة، وتوثيق البيانات إلكترونيًّا بالكامل والاستغناء عن العقود الورقية.

ويأتي تنظيم هذه الورشة التي ستعقد في عدد من مناطق المملكة على مراحل، استكمالًا لمسيرة التحول الرقمي لوزارة العدل، الذي يشمل جميع قطاعاتها؛ ما يُحدث تحولًا إيجابيًّا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، لتخطو الوزارة خطوة جديدة لتحقيق الهدف المنشود في أن تكون 80% من خدماتها إلكترونية بحلول 2020م.