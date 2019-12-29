وزير الخارجية يستعرض مع وفد من كلية القيادة والأركان سياسة المملكة

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، في ديوان الوزارة بالرياض، وفدًا من منسوبي دورة الحرب الحادية عشرة بكلية القيادة والأركان .
وفي بداية الاستقبال رحب وزير الخارجية، بالوفد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، ومواصلة العمل المخلص خدمةً للدين ثم الملك والوطن، ثم استعرض الوزير، مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة، ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وبعد ذلك قدم الوفد درعًا تذكاريًا للوزير بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.
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