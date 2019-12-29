بلدية وسط الدمام تباشر 2273 بلاغًا وتصدر 12664 رخصة مهنية

باشرت بلدية وسط الدمام 2273 بلاغًا لمخالفات، عبر منصة البلاغات التفاعلية 940، وأصدرت 12664 رخصة مهنية عبر بوابة «بلدي»، وذلك خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سند الشمري أنَّه جرى معالجة 1083 بلاغًا يتعلق بالنظافة العامة وإزالة أنقاض ومخالفات بناء، فيما وصلت البلاغات بشأن الإصحاح البيئي والمنشآت الغذائية إلى 1039 بلاغًا تمَّ معالجتها، و592 بلاغًا عن الباعة الجائلين والمباني الآيلة للسقوط وملاحظات الحدائق العامة.
وبيَّن الشمري، أنَّ البلدية أصدرت 12664 رخصة مهنية عبر بوابة «بلدي»، تنوَّعت بين إصدار رخصة جديدة وتجديد وتغيير النشاط ونقل الملكية وتعديل بيانات الرخصة، منوهًا بأنَّ البوابة تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات البلدية وتوفير الجهد والوقت على المستفيدين.
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