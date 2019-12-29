2416 دارسًا يؤدّون اختبارات «الكبار» بتعليم عسير

انتظم قرابة 2416 دارسًا في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير للكبار في اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، منهم 578 طالبًا في 18 مركزًا لمحو الأمية (ابتدائي)، و439 دارسًا في المرحلة المتوسطة يؤدون اختباراتهم في 8 مدارس متوسطة، و1399 دارسًا في المرحلة الثانوية.

وأوضح مدير إدارة التعليم المستمر سعد بن عمير، أن عدد المتقدمين لأداء الاختبار في مركز القرطبي بالسجن العامّ في أبها 28 دارسًا، و31 دارسًا في المرحلة المتوسطة، و62 دارسًا في المرحلة الثانوية، بينما تقدم للاختبار 9 دارسين بمركز التعليم المستمر (المرحلة الابتدائية) في سجون أمن الدولة، و12 دارسًا في المرحلة المتوسطة، و21 دارسًا في المرحلة الثانوية بالسجن.

ولفت إلى أن هناك آلية خاصة للدارسين المتقدمين للاختبارات من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، بحيث لا تتجاوز فترة اختباراتهم ستة أيام، مراعاة لظروف مهامهم، في حين تبدأ فترة اختبارات التعليم المستمر الساعة الرابعة عصرًا، منوّهًا إلى ما توليه قيادة الإدارة لدعم برامج التعليم المستمر.

أخبار ذات صلة:

Advertisements

بالصور.. قيادات تعليم عسير تبحث نتائج الاختبارات الوطنية والدولية

290 ألف طالب يحتفلون بالذكرى الخامسة للبيعة بتعليم عسير

طالبة سعودية تخترع خيمة تمويه عسكرية.. وألمانيا تمنحها «الذهبية»