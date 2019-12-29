شرطة الرياض تطيح بـ38 متهمًا في قضايا تحرش

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 38 متهمًا في قضايا تحرش مختلفة، بعد توافر الأدلة بحقهم.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها، ألقي القبض على (38) متهمًا في قضايا تحرش مختلفة، وذلك خلال الثلاثة الأيام الماضية.
وأضاف التويجري، أن المتهمين توافرت بحقهم الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش، من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.
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