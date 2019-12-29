أمانة القصيم تفتتح تقاطع طريقَي «الملك عبدالله» و«عمر بن عبدالعزيز» بمدينة بريدة

شهد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، اليوم الأحد، افتتاح تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن عبدالعزيز بمدينة بريدة.

جاء ذلك بحضور مدير مرور المنطقة العميد صالح العواجي، بعد أن أنهت الأمانة تنفيذ أعمال الجسر العلوية، بحيث يتيح التقاطع الحركة المرورية.

ويأتي ذلك ضمن حزمة من المشاريع التي تعمل أمانة منطقة القصيم على تنفيذها لمشروع طريق الملك عبدالله، الذي يعد أحد أهم نواقل الحركة الرئيسية من شمال إلى جنوب مدينة بريدة.