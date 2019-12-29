ضبط 60 رجلًا وامرأة ارتدوا ملابس غير لائقة بأماكن عامة في الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض 60 رجلًا وامرأة، ارتدوا ملابس غير لائقة في أماكن عامة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري إنه تم ضبط (60) مخالفًا، بينهم (23) رجلًا و(37) امرأة، وشملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، خلال الثلاثة أيام الماضية، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.
وتابع التويجري، أن ذلك جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العامّ المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ.
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