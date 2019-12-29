الزعاق: «الشولة» تبدأ اليوم.. وبانتهائها نختم المربعانية ويحل «الشبط»

قال الدكتور «خالد الزعاق» عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنّ اليوم هو أول أيام النجم الثالث والأخير من المربعانية والمسمى بـ«الشولة».



وقال الزعاق -في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»-: «إن عدد أيامها 13 يومًا وبانتهائها نختم المربعانية ويحل الشبط».

أشار إلى أنه خلال «الشولة» يقترن القمر بالثريا باليوم التاسع والذي يقال فيه (قران تاسع برد لاسع) ويعتبر هذا النجم مع النجم الأول من الشبط هما النجمان الأبردان في السنة.

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كما توقّع الزعّاق، اليوم الأحد، أن يقترن الهلال بكوكب الزهرة بمنظر جميل وفريد بالجهة الغربية، قائلًا: «كان أهالينا -رحمهم الله- يسمون الزهرة بنجمة العشاء، والبعض يسميها السراية؛ لأنها تسري معهم في الليل، وعند العرب تسمى بالكوكب الدري».

وموسم الشّبط يخلف مربعانيّة الشّتاء مباشرةً، ويطلق عليهما معًا اسم الستيّنيّة، إذ تبلغ عدد أيّام المربعانيّة أربعين يومًا، والشّبط ستّة وعشرون يومًا فهذه الستّون ونيّف، ويعود سبب تسمية موسم الشّبط بهذا الاسم لوقوعه في شهر شباط/ فبراير، وهو الشّهر الثّاني من أشهر السّنة الميلاديّة.



ويبدأ موسم الشّبط في الخامس عشر من يناير، ويستمر لمدّة ستّة وعشرين يومًا تتميّز بالبرودة الشّديدة التي تزرق بسببها الأطراف، لذلك كان يُطلق على موسم الشّبط في الخليج اسم برد الأزيريق، ومن علامات هذا الموسم أيضًا الرّياح العاصفة المتذبذبة التي تثور حينًا وتهدأ حينًا آخر ولا تستقر على جهة معيّنة.