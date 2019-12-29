جامعة الجوف تعلن موعد اختبار «IELTS» للطلاب والطالبات

حددت جامعة الجوف تاريخ 16 / 5 / 1441 هـ، موعد (IELTS) الثاني للطلاب والطالبات، وذلك بمبنى عمادة السنة الأولى المشتركة بالمدينة الجامعية .

ودعت الجامعة الراغبين بالتسجيل من منسوبي الجامعة الدخول على الرابط التالي: وأشارت إلى أنه بالنسبة لراغبي التسجيل من أفراد المجتمع يمكنهم الدخول على الرابط التالي:

و(IELTS) هو نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي ويعتبر أحد أكثر الامتحانات اعتمادًا في العالم وخصوصًا في بريطانيا وأستراليا لفحص مقدرة الشخص وتمكنه من اللغة الإنجليزية.

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