مقتل عنصرين مطلوبين رفضا تسليم نفسيهما في الدمام والقبض على ثالث

إثر مواجهتهما أعلنت رئاسة أمن الدولة عن مقتل عنصرين مطلوبين أمنيًا رفضا تسليم نفسيهما إثر مواجهتهما في الدمام والقبض على عنصر ثالث 3 جمادى الأول 1441 / 29 ديسمبر 2019 03:33 م صحيفة عاجل الإلكترونية أعلنت رئاسة أمن الدولة عن مقتل عنصرين مطلوبين أمنيًا رفضا تسليم نفسيهما إثر مواجهتهما في الدمام والقبض على عنصر ثالث



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