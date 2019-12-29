مقتل عنصرين مطلوبين رفضا تسليم نفسيهما في الدمام والقبض على ثالث

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أعلنت رئاسة أمن الدولة عن مقتل عنصرين مطلوبين أمنيًا رفضا تسليم نفسيهما إثر مواجهتهما في الدمام والقبض على عنصر ثالثصحيفة عاجل الإلكترونية
أعلنت رئاسة أمن الدولة عن مقتل عنصرين مطلوبين أمنيًا رفضا تسليم نفسيهما إثر مواجهتهما في الدمام والقبض على عنصر ثالث
أعلنت رئاسة أمن الدولة عن مقتل عنصرين مطلوبين أمنيًا رفضا تسليم نفسيهما إثر مواجهتهما في الدمام والقبض على عنصر ثالث
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