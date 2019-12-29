عاجل-مقتل مطلوبين أمنيا رفضا تسليم نفسيهما في ⁧‫الدمام‬⁩ والقبض على ثالث

أعلنت رئاسة أمن الدولة عن مقتل مطلوبين أمنيا رفضا تسليم نفسيهما إثر مواجهتهما في الدمام، وتم القبض على عنصر ثالث.

وأضافت أمن الدولة، أنه توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

‏⁧‫وتمكنت الجهود من رصد وجود المركبة وهي من نوع (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية في الدمام، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما.

وذكرت الرئاسة أن المطلوبين هما (أحمد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) سعوديا الجنسية، كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه.

وضبط مع المطلوبين، مادة عجينية تزن 5 كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

وأكدت ‏أمن الدولة‬⁩ أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين مازالوا مستمرين في غيهم ويسعون للنيل من أمن واستقرار دوت الخليج ومواطنيه والمقيمين فيه، استجابة لإملاءات من جهات خارجية عدوه.