السعودية اليوم / باكستان تعزي كازاخستان في ضحايا تحطم الطائرة



إسلام آباد 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

أعربت باكستان عن تعازيها لكازاخستان في حادث ضحايا تحطم طائرة الركاب الكازاخية التي كان على متنها 95 راكبا وخمسة أفراد من الطاقم، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 بجروح.

جاء ذلك في رسالة بعثها الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي إلى حكومة وشعب كازاخستان، حيث قدم فيها خالص التعازي في ضحايا الحادث، معرباً عن مواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن تعازيه في ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية، معربا عن مواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

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16:40ت م

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