

بيروت 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

نظم اللاجئون الفلسطينيون اعتصاما حاشدا اليوم في مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك اللبنانية دعما للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب اللاجئون منظمات المجتمع الدولية بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجبارها على التعامل مع الأسرى استنادا للقوانين والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأفادوا أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الآن نحو 5500 شخص، منهم 43 سيدة، وعدد المعتقلين الأطفال نحو 220 طفلاً، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 500 شخص.

وأكد اللاجئون أن الأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، إلى جانب الحرمان من الرعاية الطبية.

// انتهى //

16:28ت م

0117





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اعتصام في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في بعلبك دعما للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.