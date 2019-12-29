السعودية اليوم / دورات تدريبية بأندية الأحياء بتعليم الشرقية



الدمام 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

يستعد 56 ناديا للحي بتعليم المنطقة الشرقية لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية بواقع ٩٦ ساعة تدريبية للطلاب والطالبات خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول.

وتستهدف الدورات التدريبية طلاب وطالبات التعليم المسجلون في أندية الحي الترفيهية التعليمية بتعليم المنطقة الشرقية وذلك في أربعة مجالات متنوعة منها المجال التقني في البرمجيات والروبوتات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والطاقة البديلة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن هذه الدورات تأتي استشعارًا لأهمية المرحلة التي يمر بها المجتمع في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ الهادفة إلى تحسين مهارات ومعارف الطلاب والطالبات وتهيئتهم لسوق العمل وفق سلسلة نوعية من الدورات يقدمها عدد من المتخصصين من منسوبي وزارة التعليم ومن خارجها حسب مجال الدورة المرغوبة.

وأضاف الباحص أن هذه الدورات تهدف إلى رفع نسبة المستفيدين من خدمات الأندية ومؤازرة جهود وزارة التعليم لتحقيق أهدافها في ضوء رؤية المملكة وتجويد نوعية برامج وأنشطة أندية الحي ببرامج نوعية لتكون أعظم أثرًا وتلبية احتياجات الطلاب والطالبات المتجددة ومساعدتهم للنجاح في حياتهم وصقل مهارات العاملين والعاملات في الأندية من خلال الاحتكاك بمدربين الإطفاء وتهيئة الطلبة المقبلين على الالتحاق بسوق العمل بالمهارات اللازمة للنجاح في تجاربهم العملية .

// انتهى //

16:19ت م

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