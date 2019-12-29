السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يلتقي مديري القطاعات الحكومية والمجلسين المحليين لمحافظتي الطائف وميسان



الطائف 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مكتب سموه بالطائف اليوم اجتماعاً حضره مديرو القطاعات الحكومية وعدد من أعضاء المجلس المحلي في محافظة الطائف.

وأكد الأمير بدر بن سلطان على أهمية تضافر وتكامل الجهود والتعاون لتذليل المعوقات بما يسهم في دفع عجلة التنمية ويرتقي بالخدمات المقدمة.

واستعرضت الجهات الحكومية مشاريعها وملامح خططها للمدة المقبلة، فيما تداخل عددٌ من أعضاء المجالس المحلية الذين بدورهم نقلوا لسموه أبرز الأحتياجات التنموية.

كما ترأس سموه اجتماعاً مماثلاً حضره مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة ميسان.

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16:18ت م

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