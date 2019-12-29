السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة يزور مركز التدريب في أول ايام الدورة التأهيلية للمستجدين



المدينة المنورة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

زار مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي اليوم مركز تدريب الدفاع المدني بالمنطقة، حيث وقف على إجراءات استقبال الدورة التأهيلية للفرد الأساسي المنعقدة بالمركز لمدة ١٧ أسبوع .

واطلع اللواء الحربي على آلية تنفيذ "خطة استقبال الطلبة، ومواقع (السكن/صالة الطعام/العيادة الطبية/مباني التعليم/ميادين التدريب العسكري) الخاصة بالطلبة والتأكد من جاهزيتها.

والقى مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة كلمة توجيهية للطلبة هنأهم بها على قبولهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والمثابرة والانضباط، مقدماً شكره لمنسوبي مركز تدريب المدينة المنورة على ماشاهده من جهود وخطط تنظيمية متميزة .

//انتهى//

16:07ت م

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