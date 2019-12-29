السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يلتقي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية



الدمام 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، والوفد المرافق لمعاليه من قيادات الجامعة.

واطلع سموه على استراتيجية الجامعة الجديدة، منوهاً بما تحظى به الجامعة من لدن القيادة الرشيدة من دعمٍ واهتمام، باعتبارها قائدة العمل العلمي في تطوير الأجهزة الأمنية، مبيناً أن تطوير العمل الأمني يجب أن ينطلق من مرتكزات رئيسة تقوم على الأسس العلمية، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، وإثراء المكتبة العربية في مجال العلوم الأمنية، سواءً بالترجمة أو البحث العلمي، وتمكين العاملين في المجال الأمني من تبادل المعرفة والخبرة، وتطوير القدرات، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته أعرب الدكتور البنيان، عن الشكر والتقدير باسمه وباسم منسوبي الجامعة على ما تفضل به سموه من كلماتٍ وتوجيهات ضافية، مؤكداَ سعي الجامعة وفق استراتيجيتها الجديدة لتبني ما يخدم الأمن العربي، حيث أنها بدأت نشاطها عام 1980م لتحقيق تكامل الجهود العربية الأمنية تحت مظلة جامعة الدول العربية، منطلقة من منهج علمي جعلها في مصاف المؤسسات الأكاديمية والجامعات العريقة، إلى جانب تفردها بميدانها الأمني الذي تكرس فيه جهودها لتنعم المجتمعات العربية بالأمن، مثمناً ما تلقاه الجامعة من دعم منذ انطلاقها من دولة المقر المملكة.

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15:31ت م

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